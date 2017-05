%%%Vorwerk will jüngere Zielgruppen für die Marke Kobold begeistern%%%



Mit dem neuen 'Kobold'-Markenauftritt sollen vor allem junge Leute angesprochen werden (Foto: Vorwerk)

Mit einem neuen Markenauftritt wollen das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk und Neubetreuer Havas vor allem junge Leute von der Marke 'Kobold' überzeugen und dem Konkurrenten 'Dyson' die Stirn bieten.

"Mit unserer neuen Kampagne machen wir mit einem frischen Look und humorvollen Botschaften auf unsere 'Kobold' Produkte aufmerksam", sagt Marcel Magner, Leiter Marketing bei Kobold Deutschland. "Damit sprechen wir nun verstärkt auch jüngere Zielgruppen an, die sich für ihre Wohnungen innovative und hochfunktionale Haushaltsprodukte wünschen, die ihnen mehr Zeit für die Dinge lassen, die ihnen wirklich wichtig sind."

Die Kampagne 'Ein Grund mehr für Vorwerk.' setzt mit einer modernen Bildsprache und augenzwinkernden Botschaften die Kobold Produkte in Szene. Aufhänger sind dabei kuriose Fakten zum Thema Sauberkeit, wie beispielsweise wie viel Meter ein Mensch im Laufe seines Lebens barfuß durch die Wohnung geht, wie viel Milligramm Staub sich in der Wohnung täglich pro Quadratmeter wie von allein bilden oder wie viele Katzenhaare ein Sofa in zehn Jahren verschluckt.

Seit Mitte Mai tauchen die Kampagnen-Motive unter anderem in Schaufenstern, an Infoscreens und anderen Stellen in den Vorwerk Stores auf. Auch die Berater, die Kunden zu Hause besuchen, können mit Broschüren, Flyern und der Berater-App im passenden Design im Verkaufsgespräch das neue Design nutzen. Im Internet wird 'Ein Grund mehr für Vorwerk.' unter anderem im Vorwerk Online-Shop und in Online-Bannern sichtbar. Anzeigen-Schaltungen in Printmedien komplettieren die Multikanalstrategie der Kampagne.