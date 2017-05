%%%Bärenmarke launcht Naturjoghurt-Range – Werbeoffensive im Juli%%%



Mit der neuen Naturjoghurt-Range baut Bärenmarke ihr Frühstücks-Segment weiter aus (Foto: Bärenmarke)

Bärenmarke erweitert ihr Portfolio und die Produktrange 'Bärenmarke Frischer Naturjoghurt'. Die Dachmarken-Kampagne, die den 'Bärenmarke Frischen Naturjoghurt' als "guten Start in den Tag für die ganze Familie" positionieren soll, wird Anfang Juli starten. Der werbliche Auftritt zur neuen Produktlinie verantwortet die Agentur Philipp und Keuntje (PuK), Hamburg.

Die TV-Spots werden auf reichweitenstarken Privatsendern, wie 'Sat.1', 'Pro7' und 'RTL', zu sehen sein. Die Mediaplanung verantwortet Mediacom/Path, Düsseldorf.

Weitere Maßnahmen sind PoS-Pakete sowie Verkostungen und Sampling-Aktionen. Darüber hinaus erfolgt ein Relaunch der Bärenmarke-Website. Flankiert wird der Launch-Auftritt mit PR-Aktivitäten, die die Agentur impact, Hamburg, verantwortet.

Der frei von Zusatz- und Süßstoffen naturbelassene, milde Joghurt ist im "wertigen" Becher mit wiederverschließbarem Deckel in den Fettstufen mit 1,5 und 3,8 Prozent sowie in den Größen 180g und 400g im Lebensmittelhandel erhältlich. "Mit der neuen Naturjoghurt-Range bauen wir unsere Kompetenz im Segment Frühstück weiter aus und unterstreichen unsere Relevanz als moderne Familienmarke", so Thomas Stauch, Head of Business Unit National Brands bei der Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH, Thalfang.

Bereits im vergangenen Jahr hat Bärenmarke ihre Neupositionierung mit einer breit angelegten Dachmarken-Kampagne aus der Feder von Philipp und Keuntje gestartet.