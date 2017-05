%%%Performance Media trainiert mit Fitness First und NewMoove %%%

Die Hamburger Agentur Performance Media hat den digitalen Media-Etat der britischen Fitnessstudio-Kette Fitness First und deren Online-Kursangebot NewMoove in Deutschland gewonnen. Der auf digitale Mediaplanung spezialisierte Dienstleister konnte sich im Pitch durchsetzen und wird ab sofort gemeinsam mit der ortsansässigen Online-Agentur blueSummit die digitalen Kanäle der Fitness-Marken aussteuern. Zu den Maßnahmen gehören Display-Steuerung, Social Advertising und SEA sowie Kreation. Das Ziel ist es dabei vor allem Neukunden zu generieren.

"Fitness First und NewMoove unterstützen jeden darin, seine persönlichen Fitnessziele optimal und nachhaltig zu erreichen. Offline im Studio genau wie digital", so Christophe Collinet, Director Marketing & Strategy bei Fitness First. Benjamin Bunte, Geschäftsführer bei Performance Media, ergänzt: "Das Zusammenspiel aller digitalen Kanäle in Verbindung mit der Analyse der Cross-Device Customer Journey ermöglicht optimale Ergebnisse. Und das in allen relevanten Zielgruppen von Fitness First und NewMoove."

