Wie thjnk München und Eckes-Granini erwachsenen Limotrinkern helfen wollen



Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf unterstützen erwachsene Limotrinker (Foto: thjnk)

Der Safthersteller Eckes-Granini, Nieder-Olm, startet heute eine neue TV-Kampagne für die granini-Brause 'Die Limo' mit dem Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die seit 2015 Testimonials der Marke sind. Die beiden bieten in drei Spots ihre Unterstützung für erwachsene Limotrinker an. Die Gestaltung der Clips sowie der flankierenden Out-of-Home- und Social Media-Maßnahmen lag beim Stammbetreuer thjnk München.

In den Filmen verstecken erwachsene Limotrinker ihre Brause, um nicht als infantil zu gelten oder von Freunden oder Kollegen ausgelacht zu werden. Joko und Klaas lösen das Problem in 'Better Call Saul'-Manier. Die Regie der Spots übernahm der Grimme-Preisträger Edward Berger. Die Produktion verantwortete Soup Film, Berlin.

"Die diesjährige Kampagne setzt den außerordentlichen Humor der beiden vergangenen Kampagnen fort. Mit einer unterhaltsamen Persiflage schlägt sie die Brücke zwischen Werbung und Entertainment und trifft einmal mehr den Nerv der Zeit", so Julian Bouvret, Brand Manager, Die Limo von granini.

"Dass Limo nicht nur etwas für Kinder ist, wussten wir schon lange und es war Zeit, dieses 'Problem' öffentlich zu thematisieren. Wir wollen, dass sich keiner mehr für das Limotrinken verstecken muss", ergänzt Francisca Maass, Geschäftsführerin, thjnk München. "Um diesen 'Kampf' humorvoll aufzunehmen, sind Joko und Klaas genau die Richtigen."