%%%Red Box-Ranking: TBWA betoniert Spitzen-Platzierung%%%

Da das erste Halbjahr der Award-Saison 2017 bald vorbei ist, zieht der Schwester-Titel von 'new business' 'Red Box', der üblicherweise die kreativsten Vertreter der Branche zum Jahresende kürt, ein Zwischenfazit: TBWA hat die Nase mit 2.112 Kreativpunkte durch 114 gewonnene Preise derzeit deutlich vor allen anderen Dienstleistern. Das verdankt das Network aus dem Hause Omnicom nicht zuletzt der Berliner Agentur Heimat.

"Sicher, wir haben einige wirklich gute Arbeiten im Rennen, aber der momentane Erfolg hat uns schon einigermaßen überrascht", sagt Guido Heffels, Kreativchef der Siegeragentur Heimat. "Darüber wollen wir uns erstmal freuen. Prim, top, hoch die Tassen. Denn im nächsten Wettbewerb kann es wieder anders aussehen. Man weiß ja nie, wie die eine oder andere Arbeit punktet. Das hat immer mit Glück zu tun, mit der Stimmung in der Jury et cetera. Läuft die Arbeit gleich morgens früh im Jury-Raum oder kurz vor dem Mittagessen, wenn alle unterzuckert sind? Wurde in der Kategorie vorher 'Field trip to Mars' gezeigt oder eine koreanische Art-House Arbeit?"

Hornbach brachte etliche Awards

Bislang hat Heimat respektive TBWA in diesem Jahr gewissermaßen einen Lauf. So war die Agentur aus der Hauptstadt bereits beim ADC und bei den NYF sehr erfolgreich unterwegs, um nur einige Beispiele zu nennen. Bei beiden Awards holte sie die meisten Preise: 31 Nägel beim ADC und 20 Trophäen bei den NYF. Im Laufe der ADC Preisverleihung raunten einige Besucher sogar den Titel "Werbe-Gott", um Heffels zu beschreiben. Prämiert wurden dabei überwiegend Arbeiten im Auftrag der Baumarkt-Kette Hornbach wie 'Du lebst', 'Heldenkranz', 'Projekt Deutschland' und 'The First Analog Webstore'.

Wie Heffels erklärt, ist Hornbach eine Ausnahme innerhalb der Kundenwelt: "Ein wirklich fordernder Kunde, andererseits aber auch ein Kunde, der die Agentur an den richtigen Stellen machen lässt. Was wiederum nur möglich ist, weil alle Beteiligten ein klar umrissenes, gemeinsames Ziel verfolgen. Das klingt so einfach, ist es aber nicht." Heimat sei aber weitaus mehr als der "strahlende Kunde Hornbach". Das werde nur immer gerne vergessen.

Internationale Erfolge feierten auch die Zweit- und Drittplatzierten des Red Box-Kreativrankings BBDO und Serviceplan. Während die Münchner Inhaberagentur im Vergleich zum ersten Quartal einen Rang absteigt, springt die mit Headquarter in Düsseldorf ansässige Omnicom-Tochter auf das Siegertreppchen. Wer außerdem unter den Top 30 zu finden ist lesen Interessierte hier. Was Top-Aufsteiger wie Eat, Sleep + Design und weitere Bestenlisten-Platzierte über ihren Rang und das Award-Jahr 2017 zu sagen haben, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 22 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.