%%%Renault und Serviceplan starten PR-Kampagne für Elektromobilität %%%



Am Steuer des Renault ZOE sind die TV-Stars Panagiota Petridou und Amiaz Habtu (Foto: Renault, Willi Weber)

Renault startet gemeinsamen mit Serviceplan PR anlässlich des Formel-E-Rennens in Berlin am 10. und 11. Juni 2017 eine bundesweite PR-Kampagne für Elektromobilität. Im Mittelpunkt steht der Renault ZOE. Mit am Steuer sind Jörg Pilawa, Panagiota Petridou und Amiaz Habtu.

Im Vorfeld der beiden Formel-E-Rennen wird der mit den drei Testimonials produzierte Content via Owned, Earned und Paid Media verbreitet. "Ziel waren glaubwürdig-authentische und aufklärerisch-unterhaltsame Produktionen. Das ist mit den 'Drei von der Ladestation' gut gelungen", so Martin Zimmermann, Vorstand Kommunikation der Renault Deutschland AG.

Höhepunkt der Kommunikationsmaßnahmen ist die bundesweite Sternfahrt nach Berlin am 9. Juni 2017. Die Hauptstadt ist das Ziel von 25 Renault ZOE, gesteuert von Medienpartnern und Gewinnspielteilnehmern aus allen Regionen Deutschlands. Crossmedial unterstützt wird die Aktion von Hörfunk-, Print- und Onlinemedien sowie Bloggern und Influencern.

Zusätzlich zu den teilnehmenden Medienvertretern und Influencern können auch Hörer und Leser den ZOE testen, an der Sternfahrt teilnehmen und ein Wochenende in Berlin mit den beiden TV-Stars Amiaz Habtu und Panagiota Petridou gewinnen. Auf dem Programm stehen ein ZOE „Korso“ durch Berlin am 10. Juni und ein Exklusiv-Event im E-Werk mit einer musikalischen Weltpremiere: Die deutsch-französische Sängerin Ambre Vallet präsentiert vor etwa 120 geladenen Gästen exklusiv den Song 'Bon Voyage', ein Track, der eigens für die E-Mobilitäts-Kampagne von Renault produziert wurde.

Zum Abschluss des Wochenendes sind alle Teilnehmer der Sternfahrt VIP-Gäste beim Formel E-Rennen am 11. Juni auf dem Tempelhofer Feld, inklusive einer persönlichen Boxengassenführung beim amtierenden Doppelweltmeister Renault.