KreativRealisten gestaltet Imagekampagne für das Finanzministerium NRW



Reale Finanzbeamte sind als Testimonials der Kampage 'So sind wir' zu sehen (Foto: Finanzministerium NRW)

Die Agentur KreativRealisten aus Pulheim bei Köln hat für das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen eine Ausbildungs- und Imagekampagne entwickelt. Die landesweite Kampagne steht unter dem Motto 'So sind wir'. Sie spielt auf 130 Großplakaten, Werbebannern im Internet und Postkarten bewusst mit den allseits bekannten Vorurteilen gegenüber Finanzbeamten und verkehrt sie sogleich in das Gegenteil. So ist zum Beispiel zu lesen: "Ich habe nichts gegen Finanzbeamte. Sie tun ja nichts! Außer: Prüfung von 8,7 Millionen Steuererklärungen, Börsenaufsicht Düsseldorf, Kontrolle der Sparkassen NRW, Steuerhinterzieher entlarven." Als Testimonials für die Kampagne dienen Finanzbeamte. Mehr als hundert Kandidaten hatten sich nach eigenen Angaben beworben.

"Sympathisch, humorvoll, offen – das sind Adjektive, die mit dem Klischee des Finanzbeamten nur selten in Verbindung gebracht werden. Das soll in Zukunft anders werden – daher heißt das Kampagnenmotto nicht zufällig: so sind wir", sagt Staatssekretär Rüdiger Messal.

Die Kampagne wird in den nächsten Wochen auf Plakaten in NRW zu sehen sein und ab Ende Juni auch als Buswerbung. Begleitend hängen in allen Finanzämter Plakate und liegen Postkarten aus. Auf der Homepage www.so-sind-wir.nrw gibt es zusätzliche Informationen: alle "Models" mit Steckbrief, Videospots und Mitmachaktionen. Darüber hinaus gibt es In-App-Bannerwerbung im Spiel Quizduell und auf verschiedenen Internetseiten. Flankierend ist ein Facebook-Auftritt für die Ausbildungs- und Imagekampagne konzipiert worden.