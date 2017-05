%%%Global Effie Ranking: Jung von Matt hält sich wacker%%%

Die Effie Worldwide Organisation hat ihr jährliches Globales Ranking sowie ein Ranking nach Regionen (Nord Amerika, Europa, Latein Amerika, Mittlere Osten & Afrika und Asien-Pazifik) erstellt.In den Kategorien Marketer, Brands, Agentur Holding, Agentur Network, Agentur-Office sowie Independent Agentur wurden die effektivsten Marken und Agenturen ermittelt.Globales Ranking:Die global effektivsten Marketer sind Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola und Pepsi. Unter den Top 100 sind auch folgende Unternehmen aus Deutschland (Rang in Klammern) zu finden: Adidas (39), Bayer (39), Volkswagen (44), Beiersdorf (55), BMW (64), Lidl (77), Mercedes-Benz (77) und Opel (77).Bei den Marken liegt Vodafone auf Rang eins gefolgt von Coca-Cola, McDonalds, Pepsi und IKEA. Bei den Marken aus Deutschland ergibt sich folgendes Bild: Mercedes-Benz liegt auf Rang 20, Lidl auf 24, Knorr auf 33, Nivea und DB Export teilen sich Rang 38, BMW belegt Rang 45, Adidas 48 und Opel liegt auf Rang 53.Im Ranking der globalen Agentur Holdings liegt WPP auf Platz eins, dahinter Omnicom auf Rang zwei, gefolgt von InterPublic Group, Publicis Groupe und Dentsu. Im globalen Agentur-Network Ranking schaffte es aus Deutschland nur Jung von Matt auf Rang 29. BBDO Worldwide belegt Rang eins, Oglivy & Mather auf Rang zwei, McCann Worldwide blegt Rang drei gefolgt von Y&R, JWT, Grey, OMD, TBWA Worldwide und DDB Worldwide.Ebenfalls bei den individuellen Agentur-Büros schafft es JvM mit seinem Hamburger Büro auf die Liste und belegt Platz 87 unter den Top 100 der effektivsten Agentur-Büros weltweit. Platz eins sicherte sich das kolumbianische Büro Sancho BBDO. Gefolgt von MullenLowe Lintas Mumbai, FP7/DXB Dubai, Ogilvy & Mather Mumbai und Colenso BBDO in Neuseeland.Bei den Independent Agenturen schafft es ACG Advertising Agency aus Budapest auf Rang eins gefolgt von Alametifarika (Istanbul), Blab (Istanbul), Güzel Snatlar (Istanbul) und Madre Buenas Aires. Jung von Matt/Hamburg liegt mit Rang 9 in den Top 10. Ebenfalls aus dem JvM-Netzwerk liegt die Schweizer Agentur JvM/Limmat auf Rang 12. Demner, Merlick und Bergmann aus Österreich belegt Rang 28. Weitere Agenturen aus dem deutschsprachigem Raum im Independent Agencies Ranking sind: BÜROvonList (50.), Contexta (58.), Unique (58.) und thjnk hamburg (72.).Das Europäische Ranking finden Sie hier . Zum gesamten Global-Ranking geht es hier