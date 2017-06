%%%Jever Fun alkoholfrei: Neuer Spot, neue Botschaft %%%



Die neue Jever Fun-Kampagne startet mit dem neuen Slogan 'Markant. Frisch. Herb' (Foto: Friesisches Brauhaus zu Jever KG)

Wind, Wellen, ausdrucksstarke Gesichter und natürlich der vertraute rot-weiße Leuchtturm sind die Zutaten der neuen Kampagne für das alkoholfreie Jever Fun, den das Brauhaus und die Stammbetreuer Ogilvy & Mather Frankfurt ab Pfingstmontag mit dem Slogan 'Markant. Frisch. Herb.' on air schicken.

Die Storyline: Das nordfriesische Meer, dessen Wellen auf feinsandige Dünen treffen, bildet zusammen mit dem Leuchtturm am Horizont die Kulisse. Eine Freundesgruppe, die gemeinsame Zeit am Strand beim Surfen und Beachvolleyball verbringt, sind die Protagonisten. Ihre genussvolle Pause: erfrischendes Jever Fun natürlich. Zusammengefasst wird die Story durch den Sprechertext aus dem Off: "Geschmack mit Charakter. Markant. Frisch. Herb. Jever Fun. Alkoholfrei friesisch-herb."

"Jeder unserer drei Hauptdarsteller zeigt Gesicht für eine der wichtigsten Eigenschaften von Jever Fun", erläutert Jever Marketingleiter Tim Pieritz. "Markant" steht für den Mann mit den kantigen, aber freundlichen Gesichtszügen. "Frisch" zeigt eine blonde, natürlich aussehende Frau mit nassen Haaren. "Herb" ist der Charakter des bärtigen, kernigen Surfers mit den leicht angegrauten Haaren.

Ab dem 5. Juni ist der 20-Sekünder auf reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen. Bereits ab dem 2. Juni tritt Jever Fun mit einer Kurzfassung als Presenter des Freitags-Blockbusters auf ProSieben auf. Verlängert wird die Kampagne im Online-Bereich und auf Social Media-Kanälen. Verkaufsfördernde Promotions im Handel und Sampling-Aktionen sowie Sponsorings ausgewählter Sportevents runden den Jever Fun Markenauftritt ab.

Die Produktion der Bewegtbildformate hat HelliVentures Filmproduktion in München übernommen, Regie führte Christian Grüner.