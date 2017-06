%%%C3 realisiert Influencer-Kampagne für Knorr%%%



Kampagne umfasst eine Microsite mit dem Titel 'Schmeck‘ die Welt' (Foto: Screenshot)

Für die Unilever-Marke Knorr konzipierte und realisierte C3 Creative Code and Content, Hamburg, eine umfangreiche Influencer-Kampagne mit On- und Offline-Touchtpoints.

Beworben werden die neuen 'Knorr Schmeck’ die Welt' Kochpasten in fünf verschiedenen Sorten. Die Kampagne startete Mitte April und endet am 16. Juni 2017 mit dem Teilnahmeschluss des Instagram-Gewinnspiels.

Die Kampagne umfasst eine Microsite mit dem Titel 'Schmeck‘ die Welt' , über die Gratis-Kochpasten bestellt werden können, ein Instagram-Kanal , eine Lead-Ad-Kampagne auf Facebook sowie eine Influencer-Kampagne mit einer Reichweite von über zwölf Millionen Followern.

Laut C3 konnten durch die Influencer bereits deutliche Bestell-Peaks durch einen Instagram-Post erreicht werden. Zudem lädt ein Contest die User ein, ein Bild des selbst kreiierten Gerichts bei Instagram hochzuladen und mit dem Kampagnenhashtag zu vertaggen, um so am Gewinnspiel teilzunehmen. Unilever finanziert eine Reise nach Sri Lanka sowie weitere Städte-Trips.

Offline werden seit Mai auf einer deutschlandweiten Tuk-Tuk-Promotion Tour , unter anderem in den Städten Köln, Bremen und Hamburg, die Knorr Kochpasten verteilt. Weitere Samples werden in Kooperation mit Food Delivery Diensten deutschlandweit verschickt.

Maren Claus, Senior Product Manager bei Knorr : "In Zusammenarbeit mit C3 ist uns eine umfangreiche und weitreichende Multichannel-Kampagne gelungen, die on- und offline große Wirkung zeigt. Dabei haben wir auf eine Kombination aus bekannten Kanälen und neuen Performance steigernden Mitteln gesetzt und sind mit den Lead-Ads sowie den Influencern neue Wege gegangen. Im Dialog mit C3 wurden während der Kampagne kontinuierlich Learnings gezogen, so dass wir direkt erfolgreich nachsteuern konnten."