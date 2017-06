%%%Neuer Imagefilm: WestLotto lässt Mitarbeiter von ihren Träumen erzählen%%%

Nicht erst der gewonnene Hunderter im Lotto, sondern schon der Kauf eines Lottoscheins regt Menschen zum Träumen an – das ist die Kernidee einer neuen Imagekampagne, die WestLotto gemeinsam mit der Hamburger Agentur achtung entwickelt hat. Unter dem Motto "Träum dich glücklich" soll die Traditionsmarke des NRW-Lotterieanbieters emotional aufgeladen werden.

Startpunkt ist ein knapp 4-minütiger Unternehmensfilm, in dem WestLotto eigene Mitarbeiter und ihre Familienmitglieder vor die Kamera holt. "Wir starten mit dem Blick in unser Unternehmen, in dem die Menschen jeden Tag daran arbeiten, dass unsere Kunden träumen können", erklärt WestLotto-Sprecher Axel Weber. "Wir haben unsere Mitarbeiter gebeten, uns ihre sehr persönlichen, teilweise ergreifenden Traumgeschichten zu erzählen, um sie teilen zu können."

Produziert wurde der Film von al Dente Entertainment, München. Im ersten Schritt ist er in den eigenen Social Media-Kanälen von WestLotto (Youtube, Facebook) sowie bei Kooperationspartnern wie derwesten.de zu sehen. Auf einer dazugehörigen Landingpage findet der User ergänzende Inhalte wie z. B. Making Of-Material. Nach und nach wird die neue Kampagne "Träum dich glücklich" dann in der gesamten B2C- und B2B-Kommunikation des NRW-Lotterieanbieters ausgerollt. Dabei sollen auch die rund 3.500 WestLotto-Annahmestellen als Touchpoint genutzt werden.