Frauenfußball-EM: Kommunikations-Kick off bei der Commerzbank



(Foto: Commerzbank)

Sechs Wochen vor dem Anpfiff gehen die ersten EM-Spots on air - zum Beispiel von DFB-Premiumpartner Commerzbank, seit letztem Jahr Hauptpartner der Frauennationalmannschaft. "Ohne Wechsel geht es nicht, wenn man das Beste erreichen will", erklärt Nationaltrainerin Steffi Jones in dem rasant geschnittenen 30-Sekünder - gefolgt von einem attraktiven Wechselangebot zum Girokonto der Commerzbank mit 150 Euro Startguthaben.

Produziert wurde der Spot zusammen mit Agenturpartner think. Er ist auf allen relevanten TV-Sendern zu sehen, Begleitmaßnahmen laufen online, über Social Media Kanäle, in Print und in den Commerzbank-Filialen. Zudem wird es Direktmarketingmaßnahmen geben. Das Mediavolumen bewege sich, so das Unternehmen, im Rahmen der Vorjahre.