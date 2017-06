%%%Allianz sichert sich Namenrechte am Stadion von Juventus Turin%%%



Aus der Juventus Arena wird das Allianz Stadium in Turin (Foto: Lagardère Sports Group)

Kurz vor dem Champions League-Finale gegen Real Madrid in Cardiff hat der Spitzenclub Juventus Turin einen Namingright-Deal mit dem Versicherer Allianz geschlossen. Demnach erwirbt Allianz Italy die Namensrechte an der Heimspielstätte des Juventus Football Clubs, die bislang Juventus Arena hieß. Der unterzeichnete Vertrag läuft vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2023. Somit trägt das Stadion für mehr als sechs Spielzeiten der italienischen Liga den Namen Allianz Stadium. Neben Allianz und Juve fungiert auch die Lagardère Sports Group als Vertragspartner, denn sie hält derzeit die Namensrechte für die Sportstätte des Vereins. Die finanziellen Rahmendaten des Deals wurden nicht genannt.

"Wir freuen uns, die globalen Top-Marken Allianz und Juventus Football Club in eine langjährige Partnerschaft leiten zu können und sind überzeugt den perfekten brand-fit nach langjähriger Aktivierungsphase gefunden zu haben", sagt Philipp Hasenbein, Managing Director beim Vermarkter Lagardère Sports. "Das Investment der Allianz ist nicht nur ein Standortbekenntnis für Italien sondern ebenso der Eintritt in eine emotionale Familiengemeinschaft. Das Allianz Stadium in Turin ist nun ein integraler Bestandteil des Vereins, ist Verkörperung des Wohnzimmers der alten Dame und bietet eine faszinierende Basis für emotionale Interaktion mit 300 Millionen Juventini weltweit. Dies ist aus unserer Sicht die Grundlage für konsequentes und glaubhaftes Storytelling und damit langfristigen Erfolg. Wir freuen uns bereits jetzt auf die weitere Zusammenarbeit mit der Allianz und Juventus in den kommenden Jahren."

Das 2011 eröffnete Stadion in Turin umfasst 355.000 Quadratmneter. Die Sportstätte bietet über 41.500 Sitzplätze (davon 4.000 Premium-Sitzplätze), 62 Luxus-Logen und acht Business-Bereiche. Das Außengelände des Gebäudes ist mehr als 110.000 Quadratmeter groß: Shopping- und Unterhaltungszentren, das Juventus Museum, 31 Bars, zwei Kinderspielplätze, 10 Juventus-Shops und 4.000 Parkplätze sorgen für ein gut abgerundetes Besucherkonzept. Seit das Stadion eröffnet wurde, haben es bereits sechs Millionen Menschen besucht. Mit seinem neuen Namen Allianz Stadium gesellt es sich nun zu einem globalen Kreis von Allianz-Sportstätten, zu denen neben der Allianz Arena in München auch das Allianz Stadium in Sydney, der Allianz Park in London, die Allianz Riviera in Nizza, der Allianz Parque in São Paulo und das Allianz Stadion in Wien gehören.

Sergio Balbinot, Vorstandsmitglied der Allianz SE, erklärt: "Wir sind überaus zufrieden mit dieser Übereinkunft, denn in der Welt des Fußballs gehört dieses einzigartige Stadion zu den großen Klassikern unter den Austragungsorten. An diesem Ort spielt Juventus, ein Team, das auf eine ganze Reihe von außerordentlichen Erfolgen zurückblicken kann, gegen alle großen Mannschaften aus dem In- und Ausland, die ihre zahlreichen Fans aus aller Welt mitbringen. Und die Allianz ist mit ihren mehr als 86 Millionen Kunden einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter weltweit. Das Allianz Stadium in Turin ist also eine naheliegende Stätte, um eine Marke wie Allianz mit einem Ort zusammenzubringen, an dem sportliche Spitzenleistungen erbracht werden."