Interlutions übernimmt Digitalagentur Kuborgh



Steuern gemeinsam auf Wachstumskurs: Christian Schmidt, Till Kubelke, Jan van Randenborgh, Eric Meurers (v.l.n.r.) (Foto: Interlutions GmbH)

Die Interlutions GmbH forciert ihren Wachstumskurs: Zum 1. Juli übernimmt die Internetagentur mit Sitz in Köln und Berlin den Shopware- und Symfony-Spezialisten Kuborgh und ist damit künftig auch in Hamburg präsent. Kuborgh betreut mit rund 20 Mitarbeitern Kunden wie Deutsche See, Fujitsu, den NDR und Red Bull. Mit der Akquisition wolle man vor allem die Symfony-Expertise verstärken und das Leistungsportfolio im Bereich E-Commerce ausbauen, erklärt Interlutions-CEO Eric Meurers.

Die Agenturmarke Kuborgh wird künftig nicht weitergeführt, die beiden Kuborgh-Gründer und Geschäftsführer Jan van Randenborgh und Till Kubelke bleiben jedoch an Bord. Van Randenborgh, der den Kölner Standort von Kuborgh geleitet hatte, soll sich künftig als Chief eCommerce Officer vorrangig um den Ausbau des Shopgeschäfts kümmern. Im BVDW ist van Randenborgh stellvertretender Vorsitzender der Fokusgruppe Digital Commerce.

Till Kubelke wird den Hamburger Standort weiterführen und verantwortet hier künftig für Interlutions die Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich Digitale Transformation. "Wir freuen uns bereits sehr auf die Möglichkeiten, die durch die neuen Synergien und größeren Strukturen von Interlutions entstehen", so Kubelke.