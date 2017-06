%%%'Finde deinen Sommer': VCCP präsentiert Erstling eBay%%%



eBay fokussiert sich in seiner aktuellen Kampagne aus der Feder von Neubetreuer VCCP auf Sommer-Produkte (Foto: VCCP)

Unter dem Kampagnenclaim 'Finde deinen Sommer' startet der Online-Marktplatz eBay in Dreilinden eine Sommerkampagne mit Fokus auf Angeboten aus dem sommerrelevanten Produktinventar. Es handelt sich hierbei um die lokale Adaption einer europaweiten Kampagne, die von VCCP London und VCCP Berlin gemeinsam für eBay entwickelt wurde und im deutschen Markt ihren Auftakt findet. VCCP hält seit Ende vergangenen Jahres den europaweiten Etat von eBay. Die Mediaschaltung der Sommerkampagne, die vorerst bis Ende Juni laufen wird, erfolgt durch MediaCom.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein 35-sekündiger TV-Spot, der ab heute ausgestrahlt wird. Zu sehen ist ein kleines Mädchen in Nahaufnahme, das lachend auf einem Fahrrad fährt. Eine Einblendung im unteren Drittel stellt die eBay-Produktsuche nach Reflektoren und Fahnen für Mädchenfahrräder optisch dar. Der Spot schließt mit dem Voice-Over 'Finde deinen Sommer. Jetzt bei eBay.' Ab. Untermalt ist der Clip mit dem Song 'Wishing Girl' von Lola Marsh, den eBay für die kommerzielle Verwendung in Deutschland exklusiv lizensiert hat.

Der 35-Sekünder wird im weiteren Verlauf der Kampagne durch einen 25-sekündigen Spot ersetzt. Darüber hinaus kommen mehrere produktorientierte 10-sekündige Formate zum Einsatz, die sich auf je eine Produktkategorie konzentrieren. Neben TV werden die Filme auch in kürzeren Schnittversionen als Werbeformat auf YouTube geschaltet. Außerdem werden Radiospots jeweils von Donnerstag bis Sonntag ausgestrahlt, die wöchentlich einen 15-prozentigen Rabatt in einer sommerrelevanten Produktkategorie bewerben. Abgerundet wird die Kampagne durch Social Media, Display-Advertising und ein Affiliate-Programm.

Katrin Bischoff, Head of Consumer Marketing Verticals bei eBay, erklärt: "Für die Kampagne haben wir uns als Ziel gesetzt, die eBay-Plattform lebendig zu präsentieren und gleichzeitig den Abverkauf durch die Rabattangebote direkt zu fördern." André Musalf, Head of Consumer Marketing Brand and Horizontals bei eBay, ergänzt: "Um diese Ziele zu erreichen, setzen wir gezielt auf die Kombination der verschiedenen Formate. Der TV-Spot ist sowohl emotional als auch produktorientiert, während in den Radiospots das Hauptaugenmerk auf den promotionalen Rabattangeboten liegt."