%%%bilekjaeger verliert einen Geschäftsführer%%%

Nachdem die Stuttgarter Agentur bilekjaeger Anfang des Jahres seinen Generationswechsel vollzog und zudem mit Heribert Stadler einen neuen geschäftsführenden Gesellschafter an Bord holte, folgt der Abgang von Geschäftsführer Jörg Abele. Er wurde 2013 von Agentur-Gründer 2013 von Agenturgründer Michael Bilek geholt.

bilekjaeger wird sich hinsichtlich der Aufgaben in der Beratung neu strukturieren. Mehr zu Abeles Ausstieg und wer seine Aufgaben übernimmt lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 23 von 'new business'. Ein Probe-Abo kann hier bestellt werden.

Neu ist auch, dass die Agentur Public Relations, Social Media und die sogenannte Zukunftswerkstatt anbietet. "In der Zukunftswerkstatt beleuchten wir Trends und Entwicklungen abseits des Tagesgeschäfts und blicken gemeinsam mit den Kunden über den Tellerrand hinaus", so Stadler.