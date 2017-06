%%%Otto stellt Media-Etat auf den Prüfstand%%%

Bei dem in Hamburg ansässigen Versandhändler Otto läuft derzeit ein Pitch um Media-Aufgaben. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage von 'new business'. Zu den Aufgaben des zu suchenden Betreuers zählt die Schaltung in den Bereichen TV-, Print- und Online. Eine Entscheidung soll im Juli fallen. Unseren Informationen zufolge sollen unter den Teilnehmern MEC und der bisherige Etathalter pilot sein.

pilot Hamburg betreut das Mandat bereits seit Gründung 1999, also seit rund 18 Jahren. Zu den Aufgaben der Agentur zählen dabei bislang die gesamte Media-Strategie, -Planung und -Einkauf in den Bereichen Klassik und Digital. Bis Ende 2016 entwickelte und realisierte pilot zudem Branded Entertainment-Maßnahmen (u.a. Web-TV, Stylediaries).