ZEG und JOM drehen eine Runde mit dem E-Bike

Die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) in Köln hat die Plattform www.e-bike.com gestartet, um der wachsenden Zahl an Fans von E-Bikes eine Anlaufstelle zu bieten. Für den Launch der Webseite und den damit verbundenen kommunikativen Aktivitäten zeichnet die Agentur JOM Jäschke Operational Media in Düsseldorf verantwortlich. Sie entwickelte für den Neukunden die gesamte Kreation, plante und setzte sämtliche digitalen Maßnahmen um. Ziel dabei ist es, die Aufmerksamkeit für die Kampagne zu steigern und den Traffic zu erhöhen. Auf der Webseite sind neben News und Infos zu E-Bikes Fachhändler, Möglichkeiten für Probefahrten und Mietstationen zu finden.

"Die neue Plattform e-bike.com soll die zentrale Informationsplattform rund um das Thema E-Bike werden. Ziel ist es die User für das Thema zu begeistern, sie dazu zu motivieren sich einmal selbst auf ein E-Bike zu schwingen und im weiteren Verlauf in Käufer der ZEG-Onlinemarkenshops beziehungsweise der stationären ZEG-Fachhändler zu überführen", sagt Daniel Hülsmeyer, Head of E-Commerce bei der ZEG. Zur ZEG haben sich 960 unabhängige Fahrradfachhändler zusammengeschlossen, um günstige Vertriebs- und Einkaufsmöglichkeiten zu erschließen.

Am neuesten Standort von JOM ist das Team um Oliver Blecken, geschäftsführender Gesellschafter, für die Maßnahmen zuständig.