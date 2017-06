%%%Digitalagentur nexum mit neuem Nürnberg-Büro und München-Chef%%%

Die Digitalagentur nexum AG, Köln, eröffnet einen weiteren Standort und ist nun auch in Nürnberg präsent. Parallel dazu zieht sie innerhalb Münchens in neue, größere Räumlichkeiten. Die Leitung beider Standorte übernimmt Dr. Thomas Dahlmanns. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker bringt langjährige Erfahrung als selbstständiger Berater und Interimsmanager, -CTO und -COO bei Unternehmen wie der Hamburg Süd, Volkswagen AG, Ströer Advertising Group und Tipp 24 AG mit.

Von 1996 bis 2003 war Dahlmanns Gründungsmitglied und Direktor des Multimedia- und E-Commerce-Pioniers Pixelpark in Hamburg. Hier arbeitete er bereits mit den nexum-Vorständen – Dr. Michael Klinkers und Georg Kühl – zusammen. In den vergangenen Jahren widmete sich Dahlmanns auf Unternehmens- wie Agenturseite den Themen E-Commerce-Strategien, Organisationsentwicklung sowie Digitale Transformation.



Klinkers sagt: "Süddeutschland ist mit seinen starken Wirtschaftsregionen für uns sehr relevant. Im Münchener und Nürnberger Raum verfügen wir bereits über namhafte Bestandskunden wie BMW, 1&1, Baur und SportScheck. Hier gilt es nun, unsere Bestandskunden auszubauen, neue Etats zu gewinnen und erfolgreiche Projekte umzusetzen.“



"In den kommenden Monaten werden wir vor allem den vertrieblichen und personellen Ausbau vorantreiben“, so Dahlmanns. "In München und Nürnberg werden wir weiter wachsen, Unternehmen der jeweiligen Region das Fullservice-Portfolio der nexum zugänglich machen und unsere Aktivitäten mit wichtigen Partnern wie Salesforce oder commercetools intensivieren.“

nexum beschäftigt insgesamt 170 feste Mitarbeiter und ist auch in Hamburg vertreten.