Blood Actvertising kreiert (Grill-)Wetterfrosch-Wette für Popp Feinkost



Deutschland wettet auf den besten Grillwetterfrosch - ab 6. Juni zwei Wochen lang täglich im Sat.1 Frühstücksfernsehen (Screenshot aus Material von Blood Actvertising)

Ob Wurst- oder Veggie-Griller: Wie das Wetter wird, interessiert morgens jeden, der abends vor glühenden Kohlen sitzen will - deshalb hat das schräge Gewinnspiel, das Blood Actvertising, Hamburg, für den norddeutschen Feinkosthersteller Popp entwickelt hat, gute Chancen, zum Social Media Hit der Saison werden. Schließlich erfreuen sich tierische Challenges nicht erst seit dem vielfach preisgekrönten Osterhasen-Rasen von Ogilvy für Media-Markt großer Beliebtheit.

Ab dem 6. Juni treten zwei Wochen lang jeden Morgen im Sat.1 Frühstücksfernsehen drei Pfeilgiftfroschfamilien in eigens kreierten Terrarien mit unterschiedlichen 'Klimazonen' zur Wettervorhersage gegeneinander an. Die Challenge: Welcher Clan liefert die beste Prognose - die 'Jumps', die 'Quakdashians' oder die 'Frogbournes'? Für die Gestaltung der Terrarien wurde Setdesigner Bader el Hindi engagiert, der den fidelen Hüpfern stilechte Kulissen verpasste. Derjenige Froschclan, der morgens mit den meisten Familienmitgliedern in der richtigen Wetterzone sitzt, holt den Tagessieg.

Begleitet werden die Ausstrahlungen durch umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen auf Facebook und anderen Social Media-Kanälen. Für den Point of Sale werden über 10 Mio. Produktverpackungen mit Aktions-Coupons versehen. Werbeschaltungen auf wetter.com unterstützen die Promotion und führen zur Landingpage www.grillwetterfrosch.de/. Geplant ist für die Kampagne eine Reichweite von ca. 35 Mio. Kontakten.