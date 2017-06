Air France startet Pop-Up Restaurant "Paris for Dessert" in New York

Die französische Fluggesellschaft Air France startet eine Marketing-Offensive mit einem Pop-Up Restaurant in New York. Teilnehmer können eine Reservierung für zwei im Restaurant "Paris for Dessert" zwischen dem 20. und 24. Juni 2017 gewinnen.Inspiriert wurde die Idee von der langen Zusammenarbeit mit Sterne-Köchen für das On-Board Menü für Fluggäste. Das Pop-Up Restaurant serviert ein Menü kreiert von Daniel Boulud. Gäste werden gebeten, mit ihrem Reisepass und Gepäck zu erscheinen, da sie eine Reise nach Paris gewinnen können.Um teilzunehmen kann jeder zwischen dem 5. und 9. Juni 2017 einen Freund auf dem Instagram Account ParisForDessert markieren oder auf der Air France Facebook Seite im unter dem Bereich Paris for Dessert einen Kommentar hinterlassen. Wer zwischen dem 12. und 16. Juni 2017 in New York ist, kann auch bei der Air France Boarding-Treppe vorbeikommen und ein Selfie mit PANORA.ME machen und dieses auf Social Media Kanälen mit den Hashtags #ParisForDessert und #AirFrance teilen.Weiter Informationen findne Sie hier

07.06.2017

