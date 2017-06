%%%JvM/Spree gewinnt doppelt: Hitschler-Süßwaren und Social Media von Condor USA%%%



Die künftigen JvM/Spree-Chefs Mathias Richel, Till Eckel, Sven Rebholz (Foto: JvM)

Der Süßwarenhersteller Hitschler International, bislang nicht bekannt als Kunde von großen und berühmten Agenturen, ändert genau dies und engagiert Jung von Matt. Das Unternehmen hat seinen gesamten Werbeetat nach einem Pitch an JvM/Spree vergeben. "Global und medienübergreifend – heißen die anspruchsvollen Ziele für die neue Kommunikation", informiert die Berliner Agentur. Die ersten Arbeiten aus der Zusammenarbeit werden 2018 in die Märkte ausgerollt. Hitschler ist ein unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Köln, das seine Produkte über "alle großen Handelsunternehmen, von Europa bis Bahrain", distribuiert.

Außerdem gelingt es JvM/Spree, seinen recht jungen Kunden Condor auszubauen. Seit Januar ist die Agentur bereits für die Facebook-Betreuung von Condor Deutschland (https://www.facebook.com/Condor/) sowie für den internationalen Instagram Auftritt (https://www.instagram.com/condorairline/) verantwortlich. Darauf aufbauend werden jetzt Grenzen überschritten und auch die North America-Aktivitäten betreut. Die ersten Umsetzungen werden noch vor dem Sommer zu sehen sein.

