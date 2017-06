%%%Glück gewinnt Franken Brunnen%%%



Glück lässt für Franken Brunnen Heimatgefühle sprudeln (Foto: Franken Brunnen)

Die Berliner Kreativagentur Glück meldet Neugeschäft: In einem Pitch sicherte sich das 15-köpfige Team um Ulf Cerning (GF Beratung) und Bastian Meneses von Arnim (GF Kreation) den Lead für das Mineralwasser Franken Brunnen. Erstes Projekt ist eine langfristig angelegte Imagekampagne, die den emotionalen Kern der Marke unterstreichen soll: Unter dem Claim 'FRANKEN BRUNNEN. Unser Leben. Unser Wasser.' werden alle Kanäle von Out of Home, Funk und PoS bis zu Social Media und Sponsoring bespielt.

„In jedem kompetitiven Wettbewerb ist es wichtig, die Werte einer Marke zu kennen und hervorzuheben", erklärt Volker Rapp, der markenverantwortliche Senior Produktmanager bei Franken Brunnen. Glück habe die Aufgabe, die emotionale Heimat von Franken Brunnen in eine Kampagne zu gießen, am kreativsten gelöst.

Die 2013 gegründete Agentur hat bereits für Kunden wie Mercedes-Benz, Nina von C/Dessous und verschiedene Start-ups gearbeitet.

Bei Franken Brunnen meldete 'new business' erst kürzlich einen Wechsel an der Marketingspitze: Mitte Mai verließ Hartmut Neufeld, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Franken Brunnen GmbH & Co. KG, das Unternehmen mit Hauptsitz im bayrischen Neustadt an der Aisch. Seine Aufgaben übernimmt der Vorsitzende der Zentralgeschäftsführung, Michael Bartholl.