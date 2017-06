%%%Avantgarde betreut Shops, Merchandising und Kunstvermittlung der documenta 14%%%



Rick Lowe, Victoria Square Project, 2017–18, soziale Plastik, documenta 14 in Athen (Foto: Freddie Faulkenberry)

Die Kunstausstellung documenta 14 öffnet in Kürze ihre Pforten in Kassel. In diesem Jahr werden vom 10. Juni bis zum 17. September 950.000 Besucher erwartet, die die Möglichkeit haben, an 60 öffentlichen Locations der Stadt 300 Künstler und deren Kunstwerke kennenzulernen. Längst geht es nicht mehr nur um die Präsentation von zeitgenössischer Kunst, sondern auch um Kunstvermittlung sowie Vermarktung. Zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen arbeiten die die documenta 14-Verantwortlichen mit der Münchner marketingagentur Avantgarde zusammen. Sie konzipiert, plant und organisiert nicht nur die vier documenta-Shops und Merchandising-Produkte, sondern auch vier unterschiedliche Kunstvermittlungsprogramme mit nationalen und internationalen Guides: Das interdisziplinäre Avantgarde-Team wird 166 Choristen für die rund 10.000 geplanten Spaziergänge ausbilden. Ferner sollen weitere 155 Besucher-Events veranstaltet werden.

"Zeitgenössische Kunst lebt von der intersubjektiven Erfahrung. Deswegen erweitert die Begegnungskommunikation in den Spaziergängen das Kunsterlebnis auf der documenta 14. Die Gedanken und Ideen der Künstler sowie der documenta-Macher manifestieren sich in den documenta 14-Produkten, die wir in den documenta-Shops anbieten. Damit nehmen die Besucher auch ein Stück documenta mit nach Hause", sagt Avantgarde-Geschäftsführer Alexander Böttcher. Ob die Konzeption der Merchandising-Produkte, das Durchführen von praktischen Trainings für die Spaziergänge oder das Design und der Betrieb von documenta-Shops – das Ausstellungserlebnis sei die Basis für das Gesamtkonzept.

Die documenta wird seit 1955 veranstaltet. In bislang 13 Ausgaben hat sie sich bei stetig steigenden Besucherzahlen zu einer der weltweit bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst entwickelt. Erstmals in der Geschichte der documenta wurde die Kunstausstellung in diesem Jahr nicht in Kassel eröffnet, sondern in Athen. An dem zweiten Standort findet die documenta vom 8. April bis zum 16. Juli 2017 statt.