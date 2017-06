%%%Loved gewinnt Wempe als CP-Neukunden%%%

Die Hamburger Agentur Loved baut ihr Corporate Publishing-Geschäft aus: Neukunde ist der Juwelier Wempe, für den Loved zweimal jährlich das Kundenmagazin produzieren wird. Ursprünglich hatte den Zuschlag für den Corporate Publishing-Etat von Wempe im vergangenen Jahr im Rahmen eines Pitches Hoffmann und Campe X, Hamburg, erhalten, wie das 'new business'-Schwestermagazin cp-monitor.de berichtete. Auf Anfrage erklärte Nadja Weisweiler, Leitung Unternehmenskommunikation bei Gerhard D. Wempe KG, nun: „Wir haben noch einmal die Entscheidung überdacht und sind zu Loved gewechselt."

Neuer Titel des Kundenmagazins ist 'Selected by Wempe'. Auf 72 Seiten präsentiert Wempe eine kuratierte Zusammenstellung von ästhetischen Dingen, besonderen Orten und inspirierenden Personen, verpackt in Reportagen, persönliche Porträts und überraschende Fotostrecken.

Das Team von Loved rund um Kreativ-Geschäftsführerin Mieke Haase und Editor-at-large Stefan Lemle – unter anderem ehemaliger Chefreporter der 'Elle' und geschäftsführender Redakteur beim Magazin der 'Süddeutschen Zeitung' – hat sich zwei namhafte Experten an die Seite geholt: Jörn Kengelbach, Architekt, Journalist und Chefredakteur des Luxusmagazins 'Robb Report' und Inka Marnette, langjährige Redakteurin bei 'Vogue', 'Instyle' und 'Bunte'.

'Selected by Wempe' liegt mit einer Auflage von 220.000 Exemplaren in weltweit 33 Niederlassungen in deutscher und englischer Sprache aus. Geplant sind zwei Ausgaben pro Jahr. Die nächste Ausgabe wird im November 2017 erscheinen.

