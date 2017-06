%%%Real Madrid ist die mächtigste Fußballmarke%%%

Der spanische Fußballverein Real Madrid hat seinen Konkurrenten FC Barcelona als mächtigste Fußballmarke abgelöst. Das ergab eine Studie der Beratungsagentur Brand Finance , Sitz u. a. in London, die den Markenwert führender internationaler Fußballmannschaften anhand verschiedener Kriterien bemisst. Dazu zählen unter anderem der Mannschaftswert, die Stadionauslastung, die Fanzufriedenheit, die sportliche Leistung und die Social Media-Präsenz (Kategorie 'Football's Most Powerful Brands').Demnach konnte der diesjährige Champions League-Sieger und spanische Meister seinen 'Brand Strength Index' (BSI) von 94,6 auf 96,1 steigern. Barcelona erreichte hingegen nur einen Wert von 95,4. Auf den weiteren Plätzen der Fußballclubs mit den stärksten Marken folgen der FC Bayern München auf Platz drei, gefolgt von Manchester United und Juventus Turin auf Platz vier bzw. fünf. Zudem wurde der englische Club Newcastle United FC als die am schnellsten wachsende Fußballmarke ermittelt. Sein Markenwert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 92 Prozent auf 247 Millionen US-Dollar.Werden allerdings nur die Einnahmen aus der Vermarktung zur Berechnung heranzogen, überholt Manchester United seinen spanischen Kontrahenten (Kategorie 'Football Most Valuable Brands'). Während der englische Verein insgesamt ein Umsatz von 1,73 Milliarden US-Dollar erzielte, kann Real nur einen Umsatz von 1,49 Milliarden US-Dollar verbuchen. Insgesamt befinden sich mit Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool und Tottenham sechs englische Vereine unter den Top Ten der wertvollsten Marken. Die Studienautoren erklären das gute Abschneiden englischer Clubs mit hohen Einnahmen aus Sponsorengeldern und Fernsehrechten. Wie die Studie herausfand, vereint die Premier League 46 Prozent des gesamten Markenwertes im Fußballgeschäft auf sich und ist damit mehr als doppelt so viel wert als andere nationale Ligen.Den Erfolg von Manchester United führt die Untersuchung auf eine breite Zusammenarbeit mit Sponsoren zurück. So kann der Verein vor allem auf Verträge mit Sponsoren in unterschiedlichen Unternehmensbranchen verweisen. Die Königlichen verdienen zwar mit einzelnen Partnerschaften wie Adidas deutlich mehr Geld, können jedoch nicht auf ähnlich viele Sponsoren blicken. Die Schwäche von Real Madrid liegt laut den Untersuchungsergebnissen vor allem an der Vermarktung des Vereins auf dem internationalen Markt. Besonders in außereuropäischen Märkten wie im Nahen Osten oder in China sind Mannschaften wie Manchester United und FC Bayern München deutlich beliebter als Real Madrid. "Real muss sich jetzt auf seine Vermarktungsstrategie abseits des Spielfeldes konzentrieren. In seiner Position als mächtigste Fußballmarke sollte Real unter anderem das Trikot-Sponsoring ausbauen", sagt David Haigh, CEO von Brand Finance.Laut der Studie erzielt Bayern München große Fortschritte, den Wert seiner Marke zu erhöhen. Der Rekordmeister der deutschen Bundesliga, der im Ranking der wertvollsten Clubs auf Platz fünf landet, investiert kräftig in den chinesischen Markt. So eröffnette der Deutsche Meister als erster europäischer Fußballclub ein Büro im Reich der Mitte. Zudem werden Fußballschulen gegründet sowie in Social Media-Aktivitäten investitiert, um die Bekanntheit der Marke bei jungen Chinesen zu steigern. Diese Anstrengungen von Bayern und anderen deutschen Vereinen führten zu dem Ergebnis, dass die deutsche Bundesliga inzwischen nach der englischen Premier League zu der am meisten beobachteten ausländischen Fußball-Liga in China zählt.