%%%Hamburger Start-Up Mylittlejob nun auch in New York präsent%%%

Das 2011 in Hamburg geründete Job-Portal Mylittlejob ist erfolgreich in New York gestartet. Im September 2016 wurden die ersten Schritte eingeleitet und ein Office im Stadtteil Soho eröffnet. Inzwischen gibt es einen neuen Standort: seit dem 7. Juni befindet sich das Büro in Midtown in der 57. Straße. Leiter des New Yorker Büros ist Marlon Litz-Rosenzweig, der das Start-Up im Mai 2011 zusammen mit Daniel Barke gegründet hat. Hinter Mylittlejob verbirgt sich eine Plattform für Unternehmen und Freiberufler, die online Jobs bzw. Aufträge an Studenten geben wollen. Am Stammsitz Hamburg sind heute rund 30 Beschäftigte in Sachen IT-Entwicklung, Crowd-Sourcing, Management, Markting und Sales tätig.Ein wichtiger Part für das US-Geschäft ist die Zusammenarbeit mit dem Co-Working-Space-Anbieter WeWork , denn Mylittlejob ist im Service-Paket von WeWork enthalten. Der Kommunikations- und Marketing-Sektor ist für Mylittlejob ein wichtiger Auftraggeber-Bereich.