%%%Reise-Anbieter Kayak startet Liebesbrief-Initiative in Europa %%%

Der Online-Reiseanbieter Kayak startet eine "Loveletter"-Initiative und ruft Europa dazu auf zu zeigen, wie sehr sie ihren Nachbarländer schätzen. Mit dem Slogan "Lets travel forward together" fordert Kayak Europäer dazu auf, sich in Zeiten des politischen Umbruchs nicht von einander zu entfernen und in der Geschichte rückwärts zu gehen, sondern gemeinsam vorwärts zu reisen: mit Liebesbriefen und Liebeserklärungen.Kreiert wurde diese Kampagne von Kayaks Inhouse-Agentur, die in Berlin sitzt. Seit dem 5. Juni werden Liebesbrief-Videos gesammelt. Reisende können ihr Video via Facebook oder Instagram hochladen und mit dem Hashtag #loveeurope versehen. Zusätzlich wird in ausgewählten Städten wie Berlin, London, Madrid und Paris ein Video Booth aufgestellt. Europäische Influenzer und Celebrities sind ebenfalls Teil der Kampagne, die über paid Facebook, Instagram, Indoor- und Outdoor-Kino-Werbung sowie Out-of-Home-Aktivitäten ausgerollt wird.