Nutellas 7 Millionen einzigartige Gläser

Die Ferrero -Marke Nutella hat nach der " dein Nutella "-Marketing-Aktion eine weitere Facette der Einzigartigkeit in der Kommunikation mit dem Kunden entdeckt.Wie bereits die Wodka-Marke Absolut im Jahr 2012 und Coca-Cola Light im Oktober 2016 hat Nutella das Etikett als Instrument genutzt. Ogilvy & Mather Italien kreierte einen speziellen Algorithmus und designte so sieben Millionen individuelle Etiketten, die bereits nach einen Monat in Italien ausverkauft waren.Das speziell angefertigte Design soll die Einzigartigkeit des Produkts reflektieren. Bei dieser "Individual-Kampagne" von Nutella kamen neben dem Packaging-Design auch TV-Werbung, Online-Videos und Digital-Activation zum Einsatz. Fans des Brotaufstrichs konnten zusätzlich ein personalisiertes Video kreieren, um jemanden als "einzigartig" zu feiern.