Counterpart Group entwickelt Website für die Stadt Monheim



Counterpart entwickelte ein Bürgerportal zum Mitmachen (Screenshot: nb)

Bürgerbeteiligung wird im rheinländische Monheim groß geschrieben - auf jeden Fall in der digitalen Repräsentanz des 43.000-Einwohner-Städtchens: Ein großes "Mitmachportal" ist das Herzstück der neuen Website Monheim.de, die von der Kölner Digitalagentur Counterpart entwickelt wurde. Hier können die Monheimer im "Mängelmelder" nicht nur auf kaputte Straßenlaternen, herrenlose Fahrräder, pflegebedüftige Grünflächen und andere "Aufreger" aufmerksam machen, sondern mit eigenen Fotos, die selbst in die Bildergalerie hochgeladen werden können, auch auf die vielen schönen Seiten ihrer Stadt. Das Mitmach-Portal informiert zudem auch über aktuelle kommunale Projekte und lädt zur "Online-Beteiligung am Haushalt" ein.

Ziel der Neugestaltung war, nicht nur ein rein funktionales Informations- und Serviceportal aufzubauen, sondern die Positionierung der Stadt zu unterstützen: Monheim versteht sich u.a. als "Hauptstadt für Kinder" und "Stadt für alle", in der Familienfreundlichkeit und Inklusion eine zentrale Rolle spielen.

„Als Verwaltung haben wir stets ein offenes Ohr für alles, was die Stadt noch besser macht. Die Counterpart Group hat genau diese Mentalität verstanden und in einem unkonventionellen Websitekonzept umgesetzt. Bürger, Touristen, Familien und Unternehmer finden, was sie suchen – vor allem Inklusion, Information und Beteiligung“, erklärt Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Monheim.de ist bereits das zweite Projekt, das Monheim gemeinsam mit der Counterpart Group realisiert. Unter monheimplus.de hat Counterpart bereits ein Portal für lokale Wirtschaftsförderung aufgesetzt. Auf der Referenzliste der Agentur stehen neben weiteren regionalen Kunden wie der Netcolone, den Stadtwerken Rösrath, der Brauerei Cölner Hofbräu Früh u.a. auch Marken wie Provinzial Versicherung, Hochtief, Citroen und Masterfoods.