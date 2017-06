%%%FDHrsm stellt für die ARD Glaubensfragen%%%

Mit einer umfassenden Kampagne macht der Agenturverbund aus aus den Hamburger Agenturen Ressourcenmangel und Freunde des Hauses auf die ARD-Themenwoche 'Glauben hat viele Gesichter' vom 11. bis 17. Juni aufmerksam.

Sieben Tage lang beleuchten alle ARD-Sendeanstalten in TV, Funk und auf einer begleitenden Website Themen rund um Religionen, Ideologien, Wertvermittlung und Sinnsuche. Kern der Kommunikation bilden sechs Spots, in denen je ein Testimonial ein ganz persönliches 'Glaubensbekenntnis' abgibt. Daraus leiten sich On- und Offline-Maßnahmen ab - von Trailern für TV und Hörfunk über Out of Home bis hin zu umfangreichen Social Media Maßnahmen. Auf themenwoche.ARD.de werden zudem Aussagen rund um das Thema Glauben gesammelt und auf

einer Deutschlandkarte verankert – mit dabei auch die Statements zahlreicher Prominenter. "Unser Anspruch war, der Vielschichtigkeit des Themas gerecht zu werden, ohne eine wertende Haltung einzunehmen", so Irina Schüller, Kreativdirektorin von Freunde des Hauses.

FDHrsm sicherte sich den Etat von Das Erste im vergangenen Jahr und hat seitdem unter anderem die kommunikative Begleitung von Vorabend-Quizsendungen oder Programmwerbung für Spielfilme und Serien wie 'Terror' oder 'Charité' konzipiert und umgesetzt.