Rémy Martin startet HoloLens-Markting Kampagne

Die französische Cognac-Marke Rémy Martin hat in Zusammenarbeit mit dem HoloLens Development-Studio Kazendi Europe und der Microsoft HoloLens Technolgie einen mixed Reality Experience-Auftritt kreiert."Rooted in Exception" wird zuerst am 15. Juni auf einer Privat-Party des Congac-Herstellers in Los Angeles zu sehen sein und danach global starten. Die Kampagne soll Konsumenten unerhalten und ihnen gleichzeitig Wissenswertes vermitteln. Die Installation besteht aus einem 3D-Tisch mit HoloLens Projekt-Elementen der Weingüter aus den Regionen Cognac Grand Champagne und Cognac Petit Champagne.Augustin Depardon, Global Executive Director bei Rémy Martin, sieht in HoloLens eine wunderbare Möglichkeit für das Storytelling.