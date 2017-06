%%%Dentsu Aegis startet dentsuX weltweit%%%

Die britisch-japanische Werbeholding Dentsu Aegis Network (DAN) startet dentsuX , ein integrated Agentur-Netzwerk - nach dem Rebranding von Dentsu Media dentsuX bietet Kommunikations- und Media Planning-Services, Content Kreation, Technologie, Data sowie Analysen in Verhaltensmustern. Die seit 18 Jahren bestehende Agentur ist bereits in 13 asiatischen Märkten sowie Kanada und Russland präsent. Im Laufe des Jahres 2017 sind weitere Roll-Outs in Schlüsselmärkten in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika vorgesehen. Ein Vorstoß in den US-Markt ist ebenfalls geplant. Takaki Hibino, seit Juni 2016 Global Brand President für Dentsu Media, wird Global Brand President für dentsuX.