%%%Herzerwärmend: Der Spot für Pflege-Familien aus Norwegen %%%

Jeder erinnert sich an die Zeit als man mit einer Brotbox in die Schule ging und in der Pause das Pausenbrot gegessen wurde, aber was, wenn keiner da ist, um ein Pausenbrot zu schmieren?Mit einem herzerwärmenden Werbspot setzt die norgwegische Agentur Kitchen - ein Joint Venture von Leo Burnett und Publicis - diese Situation in Szene. Der Spot zeigt einen Klassenraum in der Pause, in dem Kinder ihre Brotdosen auf dem Tisch haben. Im Mittelpunkt des Werbe-Spots steht ein Junge, dessen Brotdose leer ist, er wandert in der Schule umher, um die Zeit totzuschlagen. Als er wieder zurück an seinem Platz kommt, will er die vermeintlich leere Brotbox beiseite packen, nur um zu merken, dass sie zu schwer ist, um leer zu sein. Er öffnet die Box und findet Brot, Weintrauben und Gemüse. Während er das Essen inspiziert, werden seine Klassenkameraden gezeigt, die das jeweilige Essen mit ihm geteilt haben.Der Werbe-Spot "The Lunchbox" ist Teil einer Kampagne für das Norwegische Direktorat für Kinder, Jungendliche und Familie, um für mehr Pflegefamilien zu werben. Der einfach gehaltene Film wurde bereits 119 Millionen mal (Stand: 8. Juni 2017) auf Facebook angeschaut