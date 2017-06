%%%Hochschule Fresenius erzählt Geschichten%%%



Auf der Kampagnenseite wir-sind-unsere-Zukunft.de erfährt der Nutzer mehr über Protagonisten aus dem Imagefilm (Screenshot)

Unter dem dem Claim "Zukunft ist, was wir aus uns machen" startet die Hochschule Fresenius eine bundesweite Kommunikationskampagne, in deren Mittelpunkt ein neuer Imagefilm steht. Dieser ist ab sofort im Vorprogramm ausgewählter Kinos zu sehen. Gezeigt werden die verschiedenen Lebenswege von sechs Menschen unterschiedlichen Alters. Im Fokus ihrer Biografien steht jeweils das Thema Bildung und ihre persönliche Entwicklung. Auf der Kampagnenseite www.wir-sind-unsere-Zukunft.de werden zudem in Spin off-Clips die Geschichten der Protagonisten weiter erzählt.

Neben bundesweiten Schaltungen in deutschen Kinos wird der Imagefilm auch als Video-Ad bei YouTube sowie in den YouTube-Channel der Hochschule Fresenius integriert. Begleitet wird die Kampagne durch Radiospots, Bannerwerbung und Plakatbelegungen in allen Metropolregionen. Entwicklung und Produktion des Clips sowie der Spin-offs lagen in den Händen von Vision Factory Medienproduktion aus Köln. Die Mediaschaltung hat die ortsansässige Agentur Mediaplus übernommen.

"Für uns hat Ausbilden etwas mit Herausbilden von persönlichen Stärken und Vorlieben zu tun. Wir möchten für unsere Studierenden Impulse setzen, sie kontinuierlich fordern und fördern und damit gemeinsam mit ihnen den Grundstein für eine erfolgreiche und individuelle Karriere legen", sagt Prof. Dr. Tobias Engelsleben, Präsident der Hochschule Fresenius mit Hauptsitz in Idstein und weiteren Standorten in Köln, Frankfurt am Main, Hamburg und München sowie Studienzentren in Berlin, Düsseldorf und New York.