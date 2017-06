%%%Amplifon setzt in Europa auf Carat%%%

Der Hörgeräteanbieter Amplifon lässt sich bei seiner europaweiten Mediaplanung ab sofort von Carat betreuen. Die Media-Spezialisten des Dentsu Aegis Network setzten sich in dem Pitch gegen insgesamt acht internationale Mitbewerber durch, darunter im Finale auch gegen Local Planet (die deutsche pilot group ist Gründungsmitglied dieses jungen Verbunds) sowie die Holdings GroupM und Omnicom, wie Carat mitteilt. Der Etatgewinner zeichnet ab sofort für die "kanalübergreifende Umsetzung aller Media-Kampagnen" von Amplifon innerhalb Europas verantwortlich – den für das Unternehmen wichtigsten Markt. Ziel ist es, die europaweite Präsenz des 1950 in Italien gegründeten Unternehmens und seiner Marken auszubauen. Dabei setzt Carat sowohl auf eine integrierte Off- und Online-Strategie auf Basis eines datengetriebenen Ansatzes für die jeweiligen Märkte als auch auf eine zielgerichtete Kommunikation und Marketinginitiativen in den einzelnen europäischen Märkten (ausgenommen Ungarn und Polen).

Die Betreuung der Märkte erfolgt lokal, in enger Kooperation mit dem italienischen Carat-Team, das Amplifon am italienischen Stammsitz zentral unterstützt. In Deutschland kümmert sich um den Kunden Carat in Hamburg in Zusammenarbeit mit explido iProspect, den Performance Marketing-Spezialisten des Dentsu Aegis Network. International betrachtet ist dies die erste Beauftragung für Europa – hierzulande kooperierte Amplifon bisher vor allem mit OMD Hamburg.



"Verständnis bei Kunden für eigene Hörbedürfnisse verbessern"

Mit dem Pitch, den die Pitchberaterfirma Outcome unterstützte, setzt Amplifon seine 2015 begonnene strategische Neuausrichtung der Kommunikations- und Marketingstrategie fort. “Wir investieren stark in den Ausbau nachhaltiger Kundenbeziehungen, für die eine zielgerichtete Kommunikationsstrategie den zentralen Wettbewerbsvorteil darstellt. Carat wird uns maßgeblich dabei unterstützen, die Gesellschaft für die Thematik zu sensibilisieren und das Verständnis bei den Kunden für ihre eigenen Hörbedürfnisse zu verbessern”, sagt Chiara Fracassi, Corporate Value Proposition Director bei Amplifon.

“Ein so sensibles Thema wie die Fähigkeit zu hören, benötigt eine konsequent auf die jeweiligen Länder und Kulturen zugeschnittene Kommunikationsstrategie. Wir von Carat bringen dieses umfangreiche Verständnis für die speziellen Marktbedürfnisse mit und freuen uns, Amplifon beim europaweiten Wachstumskurs begleiten zu können,” ergänzt Klaus Nadler, seit kurzem CEO von Carat Deutschland.

Amplifon ist im STAR-Segment der italienischen Börse notiert und sieht sich als weltweite Nummer 1, die in 22 Ländern in EMEA (Italien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, England, Irland, Spanien, Portugal, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Ungarn, Ägypten, Türkei, Polen und Israel), Americas (USA, Canada und Brasilien) und APAC (Australien, Neuseeland und Indien) tätig ist.

In Deutschland mehr als 400 Fachgeschäfte

Seit 2005 ist die Amplifon Deutschland GmbH, Hamburg, auf dem deutschen Markt tätig und betreibt inzwischen über 400 Fachgeschäfte. Mehr als 1.300 Mitarbeiter sind hierzulande für das Unternehmen tätig. In den Amplifon-Geschäften beraten mehr als 700 Hörakustiker die Kunden. Von dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) ist Amplifon in 2015 mit dem Deutschen Servicepreis für Unternehmen in der Kategorie Gesundheit ausgezeichnet worden. Mit dem neuen Kommunikationsansatz 'Hören Sie wieder, wie es wirklich klingt' will Amplifon seine Positionierung als Hörexperte ausbauen. Seit 2016 ist Amplifon im deutschen Werbefernsehen präsent (seinerzeit gewann Grabarz & Partner den Werbeetat des Unternehmens) und will mit dem TV-Spot die Bedeutung eines intakten Gehörs hervorheben.

www.amplifon.de