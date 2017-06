%%%bobby & carl ohne Beratungs-GF Spakowski%%%

Die neue Customized Agency bobby & carl muss ohne Dirk Spakowski, ihren designierten Geschäftsführer Beratung, auskommen. Der von BBDO gekommene Werber tritt diesen Job nicht an, eventuell bleibt er aber in der thjnk-Gruppe (thjnk ist Joint Venture-Partner von thyssenkrupp in Sachen bobby & carl).

Die Veränderung auf GF-Ebene bestätigt auf Anfrage von 'new business' Michael Trautmann, einer der thjnk-Gründer. Spakowski hat seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg, seit fünf Jahren mehr denn je wegen seiner neuen jungen Familie. Deshalb will er nicht länger pendeln – was er in Kauf hätte nehmen müssen, denn das arbeitsintensive Start-up bobby & carl hat seinen Sitz in Düsseldorf. Hier muss nun Kai Röffen mehr in die Speichen greifen.

