%%%Dentsu Aegis stärkt Präsenz in Singagpur durch Zukauf%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis hat die Independent Service Agentur Novus Group Holdings Pte Ldt (Novus) mit Sitz in Singapur übernommen.Novus wird mit der bereits zu Dentsu gehörenden Content-Agentur John Brown Media fusioniert und dann in John Brown Novus umbenannt.Gemeinsam mit der Digital-Performance Agentur iProspect wird John Brown Novus iküftig Intelligent Content für die Dentsu-Aegis-Kunden bereitstellen.Die 2009 gegründete Multi-Plattform Content-Agentur Novus beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiter und bietet Content-Solutions mit Digital-Anteil für globale und regionale Kunden in Bereichen wie Finance, Reisen und Gesundheit an.Simon Cholmeley, CEO bei Novus, wird neuer CEO bei John Brown Novus, während Marie Lyte, Chief Operations Officer (COO) und Chief Finance Officer, die Position des COO übernimmt. Beide werden direkt mit Rob Hughes, CEO Dentsu Nordasien zusammen arbeiten. Zum neuen Führungsteam von John Brown Novus gehört auch Lucy Dryburgh, Managing Director für Asien bei John Brown Media.