%%%Delta startet mit Tinder die "Delta Dating Wall"%%%

Die US-Airline Delta Airlines hat zusammen mit der Kreativ-Agentur Wieden+Kennedy New York ein Lagerhaus in Brooklyn-Stadtteil Williamsburg mit einer "Foto-Wand" verziert. Insgesamt neun Reiseziel-Fotos wurden an die Wand des Lagerhauses an der Wythe Avenue gemalt. Mit Anleitungen wie "1. Post here 2. Upload to Tinder 3. Get ready to get matched" werden Singles dazu aufgefordert, vor den Bildern aus Honolulu, Paris, Los Angeles, Pisa, London, Mexico City, Amsterdam, Moskau und Zürich zu posieren und diese zu ihrem Profil-Bild auf der Dating-App Tinder zu machen.Neben der Wand in Williamsburg gibt es ein noch weiteres Häuserwand-Bild bei dem Brooklyn-Event Smorgasburg, einer Art Food-Festival.Die Idee zur Delta Dating Wall basiert auf der Tatsache, dass Reise-Bilder bei Dating-Portalen besonders beliebt sind. Die Delta-Agentur W+K teilte mit, dass 62 Prozent der Männer und 74 Prozent der Frauen nach einem Partner suchen, der ihre Reiselust teilt. Außerdem gibt einer von zwei Singles an, dass Reisen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt.