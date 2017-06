%%%Glück Berlin gewinnt schwäbische Wäschemarke Nina von C. %%%



(Foto: Karl Conzelmann GmbH & Co. KG)

Nach dem regionalen Mineralwasser Franken Brunnen (new business berichtete) präsentiert Glück Berlin gleich den nächsten Neukunden: Für die Dessousmarke Nina von C. hat die Kreativagentur eine Kampagne entwickelt, die von Plakaten, PoS-Werbemitteln und Website bis zu Messeauftritten und Packaging Design die gesamte On- und Offline-Kommunikation durchzieht.

Für die Motive ließ Glück Berlin die Wäscheprodukte des baden-württembergischen Textilunternehmens Karl Conzelmann von Fotografin Simone Schneider, die bereits für Hornbach, Stadium und Dr. Hauschka gearbeitet hat, in Szene setzen. Unter dem Claim "Ein Teil von mir" spielen die Headlines sprachlich mit dem "von" und heben den markanten Bestandteil des Markennamens optisch hervor.

Nina von C. ist der erste große Modekunde für Glück Berlin. Die Karl Conzelmann GmbH & Co.KG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen; 1920 gegründet, wird heute mit rund 130 Mitarbeitern im schwäbischen Albstadt sowie in den zwei Konfektionsstätten in Portugal und Rumänien produziert. Zum Markenportfolio gehört neben Nina von C. auch die junge Marke like it!.