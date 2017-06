%%%Blue Summit baut Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo aus%%%

Der Münchner Performance Marketing Spezialist Blue Summit Media hat den digitalen Media-Etat der Lufthansa-Tochter gewonnen und kümmert sich künftig auch um den das Google Display Marketing. Bei der Etatvergabe konnte die Agentur mit einem ganzheitlichen Ansatz punkten, der die unterschiedlichen Performance-Kanäle effizient miteinander verknüpft - nur konsequent, schließlich betreut Blue Summit schon länger den SEO und SEA-Etat des Kunden.

Ziel der künftigen Zusammenarbeit sei, die globale Akquise von Lufthansa Cargo zu unterstützen und Leads im B2B-Segment und Abschlüsse in der B2C-Sparte zu generieren, heißt es in der Meldung. Blue Summit verfügt in beiden Bereichen sowohl national als auch international über jahrelange Erfahrung. „Bei einem Streckennetz von mehr als 300 Destinationen in über 100 Ländern brauchen wir eine Agentur, die global denkt und steuert“, sagt Ingo Müller, Senior Manager Online Marketing bei Lufthansa Cargo.

Blue Summit-Geschäftsführer Axel Schönau erklärt: "Wir freuen uns, dass wir sie bei der Akquise unterstützen können: mit zentralem Projektmanagement, globalem Netzwerk und lokalem Markt- und Suchmaschinen-Know-How.”

Blue Summit betreut an den Standorten München, Hamburg und Frankfurt a. Main mit rund 180 Mitarbeitern kanalübergreifend multilinguale SEA-Kampagnen und setzt SEO-Strategien sowie Affiliate Programme um. Auf der Kundenliste stehen Namen wie Swiss, O2, Ernsting´s family, Otto u.a.