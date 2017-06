%%%Neue Aufstellung von Human Resources bei Jung von Matt%%%

Inga Kruttke übernimmt ab sofort die Leitung der Human Resources von Jung von Matt, Hamburg, und verantwortet als Head of Human Resources alle HR-Themen der Agentur. Sie folgt auf Meike Runschke, die seit Dezember 2014 die Leitung innehatte und sich nun selbständig macht. Kruttke gehört zu den JvMlern der ersten Stunde und war in 20 Jahren bei Jung von Matt von der Beratung bis hin zum Personal in unterschiedlichen Positionen für die Agentur tätig. Sie hat die Weiterentwicklung von Jung von Matt von einer Werbeagentur zur einer Kommunikationsgruppe mit geprägt, informiert die Agentur. Sie kenne die Agentur, ihre DNA und die Menschen.

In Kruttkes Team übernimmt Zarah Jane McKenzie mehr Verantwortung, um Talente aus allen Disziplinen für Jung von Matt zu finden. Als Director Human Resources leitet McKenzie das Recruiting-Team der JvM-Gruppe. Sie ist Spezialistin mit langjähriger Agenturerfahrung und wird für die gesamte Gruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz neue Mitarbeiter recruiten.