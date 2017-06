%%%M&C Saatchi und Ferrero machen die Manege frei für eine neue kinder bueno-Markenwelt%%%



Junge Frauen sollen im neuen kinder bueno-Spot angesprochen werden, in ihrem Alltag Genussmomente zu finden (Foto: Screenshot)

Im Auftrag des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero inszeniert die Berliner Agentur M&C Saatchi die Marke kinder bueno im TV. Der Clip spielt in einer Zirkus-Welt und erzählt die Geschichte von einem dieser Tage, an denen man mal wieder über sich hinaus wächst. Kernbotschaft des Spots ist es, die Balance bei allen Herausforderungen im täglichen 'Zirkus des Lebens' nicht zu verlieren und sich ab und an persönliche Genussmomente zu gönnen.

Der Film ist seit der vergangenen Woche in den Längen 30 und 25 Sekunden zu sehen und wird im TV sowie im Internet und in Freiluftkinos deutschlandweit geschaltet. Zielgruppe sind dabei insbesondere junge Frauen. Als Fortführung des vorangegangenen Spots, der die persönlichen Genussmomente überall und jederzeit in den Mittelpunkt stellte, will die Marke mit dem aktuellen Clip ihre Positionierung für Momente schärfen, in denen man auch mal ganz bewusst nur an sich denkt.

Christian Schuck, Executive Creative Director und Partner von M&C Saatchi Advertising, sagt: "Termine jonglieren, sich förmlich zerteilen müssen und Erwartungen zähmen ... egal ob Agentur, Kunde oder unsere Zielgruppe – wir alle kennen diese Tage, an denen es einfach zugeht wie im Zirkus. Zusammen mit der international aufstrebenden Regisseurin Hanna Maria Heidrich wollten wir diesen Insight für kinder bueno mit Leichtigkeit und viel Phantasie füllen um der Marke eine klare und wiedererkennbare Markenwelt zu verpassen." M&C Saatchi Advertising verantwortet als langjährige Kreativagentur von Ferrero seit 2013 die Markenkommunikation von kinder bueno.