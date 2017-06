%%%Braunschweig startet Kampagne zum Reformationsjubiläum%%%

Das Braunschweiger Stadtmarketing bewirbt mit einer Plakatkampagne das Veranstaltungsprogramm der Löwenstadt zum Reformationsjubiläum. Dazu werden im Juni und August rund 5.000 Plakate an etwa 1.000 Litfasssäulen im eigenen Stadtgebiet und in acht weiteren norddeutschen Städten eingesetzt. Die Plakate sollen in Cuxhaven, Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Wilhelmshaven zu sehen sein.Die Kampagne wurde inhouse gemeinsam mit der ortsansässigen Werbeagentur Steffen und Bach entwickelt, mit der die Stadt bereits seit mehreren Jahren zusammenarbeitet. Die Plakatflächen werden vom Außenwerber Ströer in Köln zur Verfügung gestellt.Neben der Plakatkampagne werden Anzeigen in der August- und September-Ausgabe des Magazins 'DB mobil' geschaltet. Sie sollen für einen Besuch in Braunschweig werben. Das Heft liegt in vielen Fernzügen und Reisezentren in Deutschland aus und erreicht so über eine Million Leser.Die Plakatierung ergänzt die bisherigen Werbemaßnahmen des Stadtmarketings zum Reformationsjubiläum in Braunschweig. So können sich Einheimische und Gäste in sozialen Netzwerken und auf einer Website braunschweig.de/reformation über die Geschichte der Reformation in Braunschweig und über das Veranstaltungsprogramm informieren. Zudem beschäftigt sich in diesem Jahr auch der Löwenstadtblog mit dem Thema. Dort veröffentlichen verschiedene Autoren regelmäßig Blog-Beitrage rund um das 500-jährige Jubiläumsjahr. Darüber hinaus wird mit einem Onlinevideo der Verlauf der Reformation in der norddeutschen Stadt nachgezeichnet. Der Clip ist auf dem Löwenstadtblog und auf dem YouTube-Kanal des Stadtmarketings abrufbar.