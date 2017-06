%%%netzkern wächst zweistellig auf 7,7 Mio. Euro Honorarumsatz%%%



v.l.: die netzkern-Vorstände Daniel Schulten und Thomas Golatta (Foto: netzkern)

Daniel Schulten und Thomas Golatta gründeten 2001 in der Werbediaspora Wuppertal ihre Agentur netzkern. Dazu passt, dass beide nicht aus der Werbung kommen: Golatta ließ sich zum Bankkaufmann ausbilden, Schulten hat einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften. Wiederum folgerichtig ist, dass die Ursprünge der heutigen netzkern AG in der Technologie liegen. Dies hat sich die Agentur teilweise erhalten, denn sie gilt als Experte bei der Anwendung der Softwarelösungen Sitecore und Kentico (fürs Backend und als CMS-System). Darüber hinaus positioniert sie sich heute als Full-Service-Digitalagentur, die laut Schulten Web-, E-Commerce-, Online Marketing- und Customer Experience-Lösungen anbietet.

Neue Kunden sind z.B. Vonovia und Festool. Den Immobilienkonzern Vonovia unterstützt netzkern beim Betrieb und Ausbau seiner digitalen Medien. Als Lead-Agentur für Sitecore wurde bereits das Intranet überarbeitet und der Betrieb der Website optimiert. Ebenfalls den gesamten Sitecore-Bereich verantwortet die Agentur bei Festool. Sie hat die neuen, internationalen Länder-Websites von der Werkzeugmarke umgesetzt und dabei einen "ansprechender Zugriff auf über 7.000 Produkte, Verbrauchs- und Zubehörteile sowie erweiterte Services in 26 Sprachen" angelegt. Schulten sagt: "Dem global agierenden Werkzeughersteller stehen damit vielfältige Funktionen und Bausteine zur Verfügung, um sein gesamtes digitales Marketing mit der Website im Zentrum gewinnbringend zu modernisieren."

Neue und bestehende Kunden wie Bayer, DA Direkt und Uponor haben dazu beigetragen, dass netzkern 2016 seinen Honorarumsatz um 37 % auf 7,7 Mio. Euro steigerte. Zur Expansion der Agentur gehört ebenfalls die Weiterentwicklung des Standorts Hamburg. Er startete 2015 als Projektbüro mit Christopher Loos als Einzelkämpfer. Ende 2016 fällte netzkern die Entscheidung, an der Elbe ein reguläres Büro aufzuziehen. Folglich wurde eine Räumlichkeit mit knapp 500 qm bezogen.

Auf welchen Gebieten netzkern noch wachsen will und was die beiden Vorstände Schulten und Golatta zum Trend 'Global Player kaufen Digitalagenturen' sagen, das lesen Abonnenten in unserer aktuellen Printausgabe (Bestellung hier).