%%%Lead-Mandat für Procters Beauty-Marken wandert zur Agentur zwhy%%%

Die Hamburger Agentur zwhy, bisher für die Procter & Gamble-Marken Gillette und Venus digitale Leitagentur im deutschsprachigen Raum, baut ihr Geschäft mit dem US-Konsumgüterriesen deutlich aus. zwhy wird nach Informationen von 'new business' in DACH auch digitale Leitagentur für alle Beauty-Marken von P&G, also Pantene, Head & Shoulders, Olaz und Herbal Essences. zwhy äußert sich nicht zu dem Auftragsgewinn. Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Marco Luschnat war für ein Statement nicht zu erreichen.

Das Spektrum für die neu gewonnenen Marken gleicht dem der bisher betreuten Label Gillette und Venus. Daran gemessen kommt einige Arbeit auf zwhy zu, von der Analyse über die Konzeption bis zur Gestaltung und Umsetzung der einzelnen digitalen Touchpoints. So plant und entwickelt die Agentur für Gillette und Venus z.B. Websites, Apps, Promotion-Landingpages, Online Banner, Newsletter, Videos und eCommerce-Maßnahmen.

zwhy 'entstand' erst vor wenigen Wochen