%%%Digitalspezialist trbo gewinnt limango, Ryanair Holidays und Rose Bikes %%%

Mit drei neuen Aufträgen baut der Münchner Digitalmarketing-Spezialist trbo seinen Kundenstamm weiter aus: Bei limango, einem Private Shopping Club für Familien in Europa, sorgt trbo künftig für die gezielte Personalisierung des Website-Inhalts in Verbindung mit CrossEngage-Segmenten – also dem kanalübergreifenden Aussteuern aller Marketing-Kanäle.

Beim Reiseveranstalter Ryanair Holidays unterstützt trbo das interne Onsite Marketing Team. Schwerpunkt der Zusammenarbeit sind dabei Upselling, Promotions sowie Lead Generierung. Ähnlich sind die Aufgaben bei Rose Bikes: Der deutsche Fahrradhersteller und Radsportexperte will den Bereich Produkt-Empfehlungen weiter ausbauen und die Absprungrate der User langfristig senken.



Die 2013 gegründete trbo GmbH betreut über 70 Kunden, darunter L‘Oréal, Lodenfrey, Medion, mydays u.a. de.