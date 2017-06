%%%Cannes Lions-Jurorin Ruth Berktold: "Wer nicht einreicht, der nicht gewinnt"%%%

Ruth Berktold, Gründerin und Inhaberin von Yes Architecture in München, zeichnet bei den diesjährigen Cannes Lions als Präsidentin der Product Design-Jury verantwortlich. Produkten, die die Welt verändern könnten, rechnet sie große Chancen auf einen Löwen aus.



new business: Sie waren bereits vor zwei Jahren Teil der Product Design-Jury. Was können Sie aus dieser Erfahrung heraus den diesjährigen Einreichern raten?

Ruth Berktold: Generell würde ich sagen, dass Agenturen, die Produkte einreichen, eine geeignete Präsentation dafür machen sollten. Oft bekommen wir den gleichen Film wie in anderen Kategorien, müssten aber eigentlich ein Mock-Up bekommen oder eine spezifische Produktbeschreibung.

nb: Worauf werden Sie bei Ihrer Jury-Sitzung besonders achten?

Berktold: Ich möchte eine gute, entspannte Atmosphäre zwischen den Juroren erreichen, denn man ist von neun Uhr morgens bis oft spät in die Nacht in Räumen mit Kunstlicht. Am normalen Programm kann man nicht teilnehmen, da sonst die Jury auseinanderfällt.

nb: Wie hat Deutschland im Product Design-Bereich in Cannes bisher abgeschnitten?

Berktold: Als ich 2015 Jurorin war, gab es zwei deutsche Einreichungen aus 170 Arbeiten. Wir schauen übrigens nicht auf die Agentur, sondern nur auf das Produkt, und ob das unter Umständen die Welt verändern kann. Wir sind eine drei Jahre junge Kategorie. Ich habe nach meiner Jurytätigkeit auch stark mit an den Kategorien gearbeitet. Ich kann nur sagen, wer nicht einreicht, der nicht gewinnt.



