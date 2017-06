%%%SYZYGY baut in Berlin Unit für künstliche Intelligenz auf%%%

Die Syzygy Gruppe reagiert auf das wachsende Interesse am Thema KI mit einer eigenen Unit: Unter dem Namen Syzygy.ai (Artificial Intelligence) entsteht am Standort Berlin ein sogenanntes 'Competence Center für Conversational Interfaces', in dem das Know-how für Assistenzsysteme und künstliche Intelligenz über die gesamte Unternehmensgruppe gebündelt und ausgebaut werden soll. Die Unit umfasst zunächst ein zehnköpfiges Team unter der Führung von Ines Feldman-Pach und Sven Küster. Syzygy.ai soll Kunden helfen, Anwendungsgebiete für künstliche Intelligenz zu identifizieren, Konzepte und übergreifende Systemlösungen entwickeln. Es wird bereits an größeren Projekten für die Automobilindustrie gearbeitet.

„Der neue Umgang der Konsumenten mit den Marken wird den Markt nachhaltig verändern. Zum ersten Mal kann ich mit einer Marke ins Gespräch kommen, sie wird erlebbar - dadurch auch menschlicher und nahbarer. Umso wichtiger ist es, Fragen zur Markenpersönlichkeit zu beantworten – hier entwickeln wir für unsere Kunden etwa auch einen Brand Language Guide“, sagt Sven Küster.