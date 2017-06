%%%Jung von Matt schmiert Pausenbrote mit SOS-Kinderdörfern%%%



Die SOS-Kinderdörfer wollen im Internet und Fernsehen auf Kinderarmut in Deutschland aufmerksam machen (Foto: Screenshot YouTube/SOS-Kinderdörfer)

Die Hamburger Agentur Jung von Matt hat im Auftrag der SOS-Kinderdörfer mit Zentrale in Wien einen Spot produziert, der Förderer für die Organisation in Deutschland gewinnen und die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen soll. Der Film ist sowohl auf Social Media-Kanälen als auch im TV auf Sendern der ProSiebenSat.1- und RTL-Gruppe zu sehen. Der Clip spielt auf dem Pausenhof. Der kleine Junge Leo wird hier zum Helfer, indem er ein Pausenbrot teilt.

Ein dummer Zufall bei der Arbeit ist, dass Jung von Matt sie nur eine Woche nach dem Launch eines ähnlichen Films aus Norwegen (Agentur: Leo Burnett) on air geschickt hat. Die Hanseaten hatten die Idee zum Clip bereits im Sommer 2016 beim Kunden präsentiert und Anfang des Jahres wurde mit der Produktionsfirmen gesprochen. Man kann für Jung von Matt die Daumen drücken, dass der Spot ebenso gut einschlägt wie der norwegische Trailer. Dieser zählte rund 100 Millionen Kontakte, ein Thema also, dass die Menschen berührt.